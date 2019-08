flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Mittwoch kräftig zulegen und schloss mit einem Kursplus von 1,30 Prozent bei 11.802,85 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug jedoch lediglich dünne 2,47 Mrd. Euro. Der führende europäische Index EuroStoxx50 beendete den Handelstag mit einem Kursgewinn von 1,33 Prozent bei 3.394,89 Zählern. Kurz vor dem Notenbanktreffen in den USA überwog offenbar die Vorfreude auf eine möglicherweise bevorstehende, konzertierte Aktion der Notenbanken und vor allem einer Ankündigung seitens des Fed-Chefs Powell, der den Markt auf weitere Zinssenkungen in den USA vorbereiten könnte. Der US-Konsument stand unterdessen auch am Mittwoch im Fokus, denn nach jüngst starken Zahlen von Walmart (größter US-Einzelhändler) und Home Depot (US-Baumartkette), konnten auch die weiteren US-Einzelhändler Loew´s Companies (US-Baumarktkette) und Target (US-Einzelhändler) mit starken Zahle aufwarten. Loew´s wies einen Gewinn von 2,15 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 20,99 Mrd. US-Dollar aus und lag mit beiden Werten oberhalb der Konsensschätzungen. Auch Target überraschte durchweg positiv und konnte einen Gewinn je Aktie von 1,82 US-Dollar bei einem Umsatz von 18,42 Mrd. US-Dollar erzielen. Der US-Verbraucher weist somit eine robuste nachfrage her, die die US-Wirtschaft recht stark stützt, denn rund 70 Prozent des US-BIPs gehen auf das Konto der US-Inlandsnachfrage. An der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 allesamt mit Kursgewinnen aus dem Handel.

Am Donnerstag ist der volkswirtschaftliche Handelskalender im Vergleich zu den Vortagen prall gefüllt. Vor allem von hoher Relevanz ist das Zentralbanken-Symposium, welches heute offiziell beginnt. Die Vertreter der weltweit wichtigen Notenbanken treffen sich in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Bereits am Vormittag werden eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im August ausgewiesen. Die Daten werden für Frankreich, Deutschland und die Eurozone um 09:15 Uhr, 09:30 Uhr und 10:00 Uhr erwartet und für die USA um 15:45 Uhr. Außerdem wäre das EZB-Sitzungsprotokoll um 13:30 Uhr zu beachten. Um 16:00 Uhr folgt noch das Verbrauchervertrauen für die Eurozone im August. Von der Unternehmensseite präsentierte schon am Morgen der deutsche Konzern CTS Eventim das aktuelle Quartalszahlenwerk. Aus den USA werden weitere Quartalsberichte unter anderem von Dick´s Sporting Goods, Hormel Foods, GAP, Hewlett Packard, Intuit, Salesforce.com und Vmware zur Veröffentlichung anstehen.







Ausblick DAX

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch mit einem Kursgewinn von 1,30 Prozent bei 11.802,85 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten bis zum Jahrestief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 11.961/12.125/12.328 und 12.656 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 11.594 und 11.266 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.063/10.938/10.735 und 10.407 Punkten in Betracht.





