JD.com + Alibaba: Chinesische Amazon jetzt kaufen?

Liebe Leserinnen und Leser,

im Online-Handel ist Amazon der Platzhirsch. Es gibt praktisch kein zweites Unternehmen, das als ernsthafter Konkurrent angesehen werden könnte. Das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. In großen Schritten erobern Alibaba und JD.com immer mehr Marktanteile. In China sind die beiden Handelsplattformen schon lange führend und sie planen nun den internationalen Handel auszuweiten. Obwohl der Handelsstreit zwischen USA und China immer wieder die Aktienmärkte belastet, sind die beiden chinesischen Onlinehändler sehr gut gerüstet, um auch den Handelskrieg zu überstehen. Im Vergleich zu Amazon sind die beiden chinesischen Aktien günstig zu haben und sie bieten mehr Kurspotenzial.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Christian Lukas

Jetzt kostenlosen Börsenreport anfordern:

www.tradingwoche.de

Zur Video-Analyse, hier klicken:

https://www.youtube.com/watch?v=Pglm8HYB5dY