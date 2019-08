Der Philadelphia Gold/Silver Index hat aufgrund der starken Vorstellung von Gold und Silber am Freitag (23.08.) noch einmal Fahrt aufgenommen. Die jüngste Konsolidierung scheint abgeschlossen, wobei rein formal noch der Ausbruch auf ein neues Hoch zu erfolgen hätte. Vieles wird unserer Meinung nach nun vom Start in die neue Handelswoche abhängen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 21.08. hieß es u.a. „[…] Der Index hat die 100 Punkte gestreift. Der Konsolidierung verläuft bislang geordnet. Damit hält der Philadelphia Gold/Silver Index unserer Meinung nach in puncto Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung alle Trümpfe in der Hand. Sollte es hingegen unter die 86,0 Punkte gehen, ist Obacht geboten. Ein Rutsch unter die 84 Punkte würde das bullische Szenario unserer Einschätzung nach auflösen. Auf der Oberseite liegt nun im Bereich von 100 Punkten ein massiver Widerstand. Bei einer erfolgreichen Auflösung dieses Widerstandsclusters könnte durchaus eine Fortsetzung bis in den Bereich von 115 Punkten (markantes Hoch aus dem Jahr 2016) winken.“

Die wichtigen Marken auf der Unterseite gerieten nicht im Ansatz in Gefahr. Zuletzt „klebte“ der Index an der 95er Marke. Die starke Vorstellung von Gold und Silber am Freitag entfachte den notwendigen Rückenwind.

Lesen Sie hierzu auch unsere Kommentierung vom 25.08. „SILBER - Wird die Tür nun aufgestoßen?“

Lesen Sie hierzu auch unsere Kommentierung vom 25.08. „GOLD – Edelmetall nimmt Rally wieder auf“

Der Philadelphia Gold/Silver Index beendete die Handelswoche bei knapp 98 Punkten und notiert damit unmittelbar am massiven Widerstandsbereich um 100 Punkte. Gelingt es dem Philadelphia Gold/Silver Index den Schwung vom Freitag mit in die neue Woche zu retten, dann könnte ein neues Kaufsignal winken. In diesem Fall könnte unser übergeordnetes Bewegungsziel bei 115 Punkten rasch aktuell werden. Auf der Unterseite hat die Zone 86 / 84 Punkte weiterhin eine zentrale Bedeutung. Im Idealfall spielen sich Rücksetzer aber oberhalb von 90 Punkten ab.