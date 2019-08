Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gesunken und haben damit an die Verluste vom Wochenschluss angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,76 US-Dollar. Das waren 58 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 61 Cent auf 53,56 Dollar.

Am Markt werden die fallenden Ölpreise mit der jüngsten Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China erklärt. Nur wenige Stunden nach einer Ankündigung neuer Strafzölle aus China hatte die US-Regierung angekündigt, ihre Strafzölle auf Importe aus China durchweg anzuheben.