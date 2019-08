In der letzten Wahlkampfwoche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg geht es um die Frage: Wie rechtsradikal sind die Sachsen? Haben die Bürger in Chemnitz „Hetzjagden“ veranstaltet, wie unmittelbar danach die Bundeskanzlerin behauptete und viele Medien verbreitet haben? Im Mittelpunkt steht der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen – er hatte die Darstellung der Hetzjagden in

Der Beitrag Die Lügen von Chemnitz und die lästige Wahrheit erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.