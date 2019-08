Letzte Woche verkündete der amerikanische Business Roundtable eine Abkehr vom `Shareholder Value` als alleiniger Unternehmenszielsetzung.

in einer aufsehenerregenden Meldung verkündete der amerikanische Business Roundtable, eine Vereinigung von Vorstandsvorsitzenden großer US-Betriebe in der letzten Woche eine Abkehr vom `Shareholder Value` als alleiniger Unternehmenszielsetzung. Es ist verständlich, dass die Lobby-Gruppe für die Vorstandsvorsitzenden von Großunternehmen einen solchen Vorstoß unternimmt, denn der Ausdruck `Shareholder Value` ist inzwischen zum ideologischen Kampfbegriff verkommen.



