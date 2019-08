XRP weiterhin unter Druck. Ripples CEO Garlinghouse äußert sich zu den Themen Wertpapiereinstufung und XRP-Verkäufen.

Die Halter der Kryptowährung Ripple (XRP) dürften in diesem Jahr nicht gut gelaunt sein. Die digitale Währung steht weiterhin unter Druck und konnte auch nicht von der Erholung des Bitcoins profitieren. Im Mittelpunkt steht der Gerichtsstreit mit der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) und der Problematik, ob es sich bei XRP um ein Wertpapier handelt oder nicht. Nicht auszudenken, was mit dem XRP-Kurs passieren wird, wenn Ripple als Wertpapier von der SEC eingestuft wird. Nun hat sich Ripple CEO Brad Garlinghouse zu den jüngsten Kontroversen zu Wort gemeldet. Aus seiner Sicht stellt XRP kein Wertpapier dar und verweist darauf, dass Großbritannien und Nordirland der gleichen Meinung sind.