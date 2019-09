Das Verbrauchervertrauen in den USA sollte in den kommenden Monaten genau beobachtet werden.

Das Verbrauchervertrauen in den USA lag im August deutlich über den Erwartungen der Analysten. Die Verbraucher schätzen die aktuelle Wirtschaftslage so gut ein wie seit 2000 nicht mehr. Allerdings sind ihre Zukunftserwartungen leicht gesunken. Diese positive Stimmung dürfte auf der niedrigen Arbeitslosenquote und den steigenden Löhnen beruhen. Außerdem ließ sich in diesem Zyklus nie leichter eine Arbeitsstelle finden. Das hohe Vertrauen ist normal für diese späte Phase im US- Konjunkturzyklus, und noch zeigen sich kaum Risse auf der Verbraucherseite. Allerdings sollte das Verbrauchervertrauen in den kommenden Monaten genau beobachtet werden. Denn wenn die Neueinstellungen zurückgehen, könnte auch der Konsum sich abschwächen. Auch wenn ein Abschwung nicht unmittelbar bevorsteht, empfiehlt es sich für Anleger in dieser späten Zyklusphase, bei Aktien eine eher defensive Positionierung einzunehmen.

