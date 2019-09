Deutsche Börse auf Rekordhoch

Aktie präsentiert sich bärenstark

Der Kursanstieg aus dem vorherigen Aufwärtstrendkanal könnte in den folgenden Handelstagen direktes Kurspotenzial bis 140 Euro freisetzen, darüber sogar bis in den Bereich von rund 145 Euro aufwärts reichen. Über ein kurzzeitiges Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC2KKP ergibt sich vom aktuellen Standpunkt aus eine potenzielle Renditechance von bis zu 64 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, ist aber noch unter dem Niveau von 132,20 Euro anzusiedeln. Sollte die Aktie unter diese Marke zurückfallen, kämen sofortige Abgaben in den Bereich von 128,10 Euro und somit der zuverlässigen Unterstützung aus den letzten Monaten EMA 50 infrage. Zu einem Trendbruch müsste das Wertpapier der Deutschen Börse aber erst unter das Niveau von rund 123 Euro abrutschen, dieses Szenario würde auf Sicht der nächsten Monate weitere Verluste nach sich ziehen.