Am heutigen US-Feiertag wenig marktbewegend Nachrichten (in UK könnte Boris Johnson Neuwahlen ausrufen, wenn er eine Abstimmung im britischen Parlament verliert und damit die Option eines no deal-Brexit vom Tisch wäre; und China hat Einspruch bei der WTO gegen Trumps Zoll-Erhöhung eingelegt) – dementsprechend auch überschaubare Bewegungen an den Märkten. Die Märkte warten bereits auf die in der nächsten Woche stattfindende EZB-Sitzung, auf der sie wahrscheinlich die Geldpolitik weiter lockern wird. Vieles spricht dafür, dass die europäische Notenbank mit ihren Maßnahmen nur am Symptom herumdoktert, aber das eigentliche Problem nicht beheben kann: die mangelnde Nachfrage und die mangelnde Produktivität. Stattdessen sorgt die EZB dafür, dass Zombiefirmen der Wirtschaft die Luft zum Atmen nehmen..

Das Video "Zombies und Produktivität!" sehen Sie hier..