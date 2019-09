Aurora geht davon aus, die Geräte schon im Oktober auszuliefern und erklärte, dass man seit Januar dieses Jahres nun Aufträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 3 Mio. CAD erhalten hat!

Gordon Deans, CEO von Aurora Solar ist verständlicherweise hoch erfreut über diesen Folgeauftrag eines der größten Solarzellenproduzenten der Branche. Diese Entwicklung deute zum einen auf ein wieder erwachtes Wachstum im chinesischen Solarmarkt hin und zum anderen darauf, dass die Geschäftsstrategie und die Produkte des Unternehmens gut in das Geschäftsmodell von Solarzellenproduzenten passen, die sich auf eine kosteneffiziente Produktion von photovoltaischen Zellen mit hohen Wirkungsgrad konzentrieren, so Herr Deans weiter.

Schon 2018 hatte Aurora Solar seine Anstrengungen intensiviert, die Geschäfte in China weiterzuentwickeln. Dazu gehörte, dass man ein Büro in Shanghai eröffnete, eine Variante des DM Messsystems entwickelte, die speziell auf die Bedürfnisse des chinesischen Marktes zugeschnitten ist (DM-110e), die Möglichkeiten zu Bewertungstests vor dem Verkauf ausweitete und zudem Marktpartner in China anwarb, um die Präsenz und den Auftragsfluss des Unternehmens in der Volksrepublik zu erhöhen.

Und nach der Anlaufphase 2018 ist diese Initiative – offensichtlich – nun erfolgreich. Denn der Großteil des Auftragseingangs von bisher 3 Mio. CAD im laufenden Kalender Jahr stammt dem Unternehmen zufolge von chinesischen Solarzellenherstellern und Anbietern von Automatisierungssystemen. Wie geplant folgten diese Aufträge auf Bewertungstests, die Ende des Jahres 2018 durchgeführt wurden und stammen aus Verkäufen, die direkt von Aurora und von den neuen Partnern in China, vor allem Saratoga Technology, abgeschlossen wurden.

Aurora hat jetzt Volumengeschäft mit drei der Top-Ten-Solarzellenhersteller des Jahres 2019 (laut Solar Media) sowie mit zwei marktdominierenden Anbietern von Automatisierungssystemen abgeschlossen. Darüber hinaus befinde man sich in der Bewertungstestphase bei einem weiteren Top-Ten-Hersteller, hieß es heute. Angesichts der bisherigen Aufträge und der starken Position bei den größten Branchenteilnehmern muss man die Steigerung der Glaubwürdigkeit und Markenbekanntheit Auroras im entscheidenden chinesischen Markt als dramatisch bezeichnen.

Wie das Unternehmen darüber hinaus mitteilte, biete man auf mehrere, große Folgeaufträge in China und an anderer Stelle in Ostasien. Aurora Solar rechnet deshalb in den kommenden Monaten mit weiteren Volumenaufträgen. Darüber hinaus erwartet man auch, im zweiten Halbjahr des aktuellen Fiskaljahres neue Mess- und Analyseprodukte auf den Markt zu bringen.

Die Strategie sich stärker auch China auszurichten und die dazu ergriffenen Maßnahmen scheinen sich für Aurora Solar auszuzahlen. Nicht nur der bisherige Auftragsverlauf ist unserer Ansicht nach sehr positiv zu bewerten, auch die Aussichten für die Zukunft (s.o.) scheinen durchweg positiv. Die Aktie erscheint uns bei allen, sicherlich nicht geringen, Risiken derzeit attraktiv bewertet, steht dem bisherigen Auftragsvolumen von 3 Mio. CAD doch eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 3,97 Mio. CAD gegenüber! Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie sich Geschäfte und Aktie von Aurora Solar Technologies weiterentwickeln.

