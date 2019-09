PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Sorgen um einen ungeregelten EU-Ausstieg Großbritanniens und die Weltkonjunktur haben am Dienstag die europäischen Börsen belastet. Der EuroStoxx 50 gab am Ende 0,34 Prozent auf 3420,74 Punkte ab. In Paris verlor der Cac-40-Index sogar knapp ein halbes Prozent auf 5466,07 Zähler.

Zu den Verlusten trugen im Tagesverlauf schwache Stimmungsdaten aus der US-Industrie bei. Der ISM-Index war für August überraschend unter die Wachstumsschwelle gefallen, was nach dem langen Wochenende vor allem an den New Yorker Börsen seine negativen Spuren hinterließ. Laut dem BayernLB-Experten Andreas Speer war dies vor allem deshalb enttäuschend, weil diverse regionale Indikatoren zuvor eher positive Signale gesendet hätten.