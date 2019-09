Gold – Ist die Rallye schon vorbei? Um die Frage aus der Überschrift auch gleich zu beantworten: Nein, natürlich nicht! Der Rücksetzer auf das frische Monatstief bei 1.503 USD kann sogar noch als trendbestätigendes Pullback verbucht werden, denn bislang ist aus charttechnischer Sicht – trotz des Kursrutsches am Donnerstag, als es in der Spitze ungebremst 2% nach unten ging – beim Goldpreis nichts angebrannt. Aber der Reihe nach: Dass es bei Gold über kurz oder lang zu einem Dämpfer kommen würde, war abzusehen, schließlich hatten die Notierungen seit dem Ausbruch über die 1.400er-Barriere am 2. Juli über 11% zugelegt und im Top ein neues Jahreshoch bei 1.557 USD markiert. Dabei war der Markt bereits „heiß gelaufen“, weshalb der aktuelle Rücksetzer jetzt die gewünschte Abkühlung mit sich bringen dürfte. Das Chartbild bleibt jedenfalls bis auf Weiteres bullish, zumindest solange, wie die Kurse nicht noch einmal unter das Augusttief und damit unter die massive Haltezone an der 1.400er-Marke zurückfallen! Für die Oberseite gilt dagegen: Federn die Kurse jetzt wieder nach oben ab, würde sich das eingangs erwähnte Pullback-Szenario bestätigen; in der Folge sollte es dann zügig über 1.550 USD und das amtierende 2019er-Top hinausgehen, um Raum für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis an die markante Hürde bei 1.600 USD zu schaffen. Wichtig zu wissen: Aus saisonaler Sicht stehen nun die stärksten Wochen im Jahreskreis ins Haus, weshalb mittelfristig ein Kursziel von 1.700 USD durchaus möglich werden könnte!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR2MXC Gold (eine Feinunze) 1.377,04 9,9516 0,10 endlos 13,72 € / 13,73 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT ST8T60 Gold (eine Feinunze) 1.700,11 6,5849 0,10 endlos 20,74 € / 20,75 € Direkt handeln

DAX – An einer wichtigen Hürde! Warum der Goldpreis fällt, wird beim Blick auf die Aktienmärkte schnell klar: Da schraubte sich beispielsweise der DAX am Freitag auf ein neues Monatshoch bei 12.205 Punkten und steht damit, nach einer überaus erfolgreichen Woche (+2,1%), an einer wichtigen Hürde! Gelingt jetzt nämlich der Break bei 12.200 Zählern auf Schlusskursbasis, wäre der Weg frei bis an den massiven Bremsbereich rund um die 12.400er-Marke, die aktuell zwischen den deutschen Blue Chips und dem amtierenden Jahreshoch bei 12.656 Punkten steht! Auf der Unterseite stützt dabei weiterhin die runde 12.000er-Barriere, darunter wartet bei 11.957 die untere Kante des offenen Gaps vom vergangenen Mittwoch. Und erst nach einer vollständigen Schließung dieser Kurslücke müsste noch einmal mit einem Rutsch an die Haltezone zwischen 11.869 und 11.823 gerechnet werden!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST8KFN DAX 11.015,28 9,4656 0,01 endlos 12,88 € / 12,88 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC642T DAX 13.447,48 8,5797 0,01 endlos 14,21 € / 12,21 € Direkt handeln

FTSE 100 – In Schlagdistanz! Vom deutschen kommen wir zum britischen Leitindex, wo es, zumindest auf der politischen Bühne, in der abgelaufenen Woche hoch herging. Wobei „hoch“ durchaus das passende Stichwort ist, schließlich winkte das House of Lords, das britische Oberhaus, den Gesetzentwurf zur Verhinderung eines No-Deal-BREXIT am Freitagnachmittag noch durch – eine erneute Niederlage für Premierminister Johnson! Für den „Footsie“ bedeutete das einen Tagesgewinn von 0,5% und einen Schlusskurs in unmittelbarer Schlagdistanz zur 7.300er-Marke! Kann der Index diese Barriere überwinden und das offene Gap vom 5. August bei 7.333 Punkten schließen, wäre plötzlich wieder Platz – zunächst bis 7.400 Zähler, darüber wartet dann bereits die 7.500er-Hürde! Nach unten sollte jetzt der GD200 stützend wirken, der zusammen mit der 7.200er-Marke eine markante Haltelinie bildet!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG ST8Q67 FTSE 100 6.405,51 7,9847 0,01 endlos 10,00 € / 10,15 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SC9FXN FTSE 100 8.212,00 7,9768 0,01 endlos 10,01 € / 10,16 € Direkt handeln

FTSE MIB – Neue Chance! Ein weiterer (politischer) Schauplatz der vergangenen Woche war Italien, wo sich eine neue Regierung aus der Cinque-Stelle-Bewegung und den Sozialdemokraten konstituierte. Davon profitierte auch der italienische Leitindex, der auf Wochensicht 2,7% aufsatteln konnte und nun direkt vor dem Re-Break bei 22.000 Punkten steht! Gelingt der Sprung über die runde Tausendermarke – die allerdings einen hartnäckigen Widerstand darstellt –, hätten die Notierungen freie Bahn bis an den Bremsbereich bei 22.200 bzw. ans amtierende Jahreshoch, das am 25. Juli bei 22.357 Punkten aufgestellt wurde. Spannend ist jedoch auch (noch) der Blick nach unten; sollten die italienischen Blue Chips erneut den Rückwärtsgang einlegen, bietet sich die 21.600er-Marke als erste Haltestelle an, bevor das Kurslevel rund um 21.200 Zähler und die runde 21.000er-Schwelle als Unterstützungen gefragt sein dürften!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR3X27 FTSE MIB 20.060,00 8,995 0,001 endlos 2,40 € / 2,48 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC27ZY FTSE MIB 24.241,77 7,1908 0,001 endlos 2,97 € / 3,05 € Direkt handeln

