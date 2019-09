Ein Blick auf den Langfristchart offenbar zunächst eine grobe Seitwärtsphase zwischen 11,27 und 16,78 Euro bis Mitte letzten Jahres. An dieser Stelle brach die Schaeffler-Aktie aus ihrer Handelsspanne zur Unterseite heraus und markierte im August ein Verlaufstief bei 5,73 Euro. Praktisch die gesamte Automobilbranche samt Zulieferer stand bis dahin massiv unter Druck, nun aber sehen Investoren offenbar in den stark gefallenen Kursen kurzfristig gute Handelschancen und kaufen munter ein. Das zeigt sich besonders an den letzten zwei Handelswochen, in der das Papier von Schaeffler seit den Jahrestiefs um gut 35 Prozent an Wert zugewinnen konnte. Ein Ende der Rallye scheint allerdings noch nicht in Sicht, das Aufwärtspotenzial erstreckt sich noch weitaus höher und kann für ein Long-Investment durchaus herangezogen werden.