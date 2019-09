Den ersten Tag der Handelswoche beendete der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 12.380 Punkten. Der DAX spürte vor allem den Ölpreis-Schock. Am Samstag sind nämlich zwei Öl-Anlagen in Saudi-Arabien angegriffen worden. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent schnellte gestern infolge dessen um über 15 Prozent nach oben. Ein hoher Ölpreis ist Gift für die Konjunktur.

Die Bullen haben in den letzten Wochen definitiv den Ton angegeben. Angesichts dieser dynamischen Bewegung gen Norden erwarten jetzt viele Trader einen Rücksetzer. Sollte dieser eingeleitet werden, sehen wir die nächste zuverlässige Unterstützungszone an der runden 12.000er Marke. Auf der Oberseite dürfte das letzte Hoch bei 12.495 als Anlaufziel fungieren.

Solange in der kurzfristigen Ausrichtung der Supportbereich bei 12.305 hält, ist das Szenario bullisch zu werten und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends möglich. Ein Abtauschen unter dieses Niveau wäre gleichbedeutend mit einem Trendbruch.

Wichtig: Mit Argusaugen schauen die Börsianer vor allem am Mittwoch in die USA und auf die Notenbank Fed. Am Freitag könnte der Hexensabbat die Kurse durchschütteln.

Viel Erfolg bei Ihren Investments wünscht Ihnen

Ihr GKFX-Europe-Team