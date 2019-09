Kann die Covestro-Aktie ihre Erholung nach der neuesten Kaufempfehlung auf 48 Euro fortsetzen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit dem Kurs der Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144) ging es zwischen Anfang Januar 2018 bis Dezember 2018 steil nach unten. Nachdem sich der Aktienkurs innerhalb dieses Zeitraumes halbiert hatte, setzte die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern zählenden hochwertiger Polymer-Werkstoffe in den ersten Monaten des Jahres 2019 zu einer deutlichen Gegenbewegung an, die jedoch wegen schlechter Unternehmensmeldungen bald wieder von starken Kursverlusten abgelöst wurde. In den vergangenen Wochen konnte sich die Aktie von den Jahrestiefstständen nach oben hin absetzen. Nach der Kaufempfehlung von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 53 Euro setzte sich die Aktie mit einem Kursanstieg von bis zu bis zu 2,6 Prozent im frühen Handel des 18.9.19 an die Spitze der im DAX-Index gelisteten Werte.

Für Anleger, die der Covestro-Aktie in den nächsten Wochen weiteres Erholungspotenzial auf zumindest 48 Euro zutrauen, könnte nun eine Investition in Long-Hebelprodukte sinnvoll sein.