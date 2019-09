Diese Woche werden die Rohstoff-Spekulanten so schnell nicht vergessen. Am Montag war der Preis der Nordseesorte Brent wegen der Sorge um eine Verknappung des Ölangebots noch um fast 15 Prozent gestiegen. Inzwischen hat sich die Lage wieder entspannt – die Ölproduktion Saudi-Arabiens soll sich laut Insidern binnen zwei bis drei Wochen wieder normalisieren.

Charttechnik:

Die Widerstandszone bei 67,44 US-Dollar, die wir in der letzten Analyse erwähnt haben, hat dem Angriff der Bullen standgehalten. Der Kurs prallte an diesem Level ab und wurde am Folgetag bis auf die Marke von 62,86 USD abverkauft.

Somit ist nach markttechnischer Definition der Abwärtstrend nach wie vor intakt. Auch die Anlaufpunkte auf der Unterseite bei 62,34, 58,44, 57,05 und final bei 55,75 USD greifen wieder. Gelingt es den Anlegern den Kurs in den nächsten Wochen unter das Tief bei 55,75 USD zu bugsieren, so wird das übergeordnete Ziel bei 50,33 USD aktiviert. Erst deutlich oberhalb von 67,44 USD können wir das Short-Szenario ad acta legen.

