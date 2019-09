Die Ölpreise standen insbesondere zu Beginn der zurückliegenden Handelswoche unter Beobachtung. Wie würden die Marktakteure die Ereignisse vom vorherigen Wochenende einpreisen?

Die Stimmung war zunächst von einer großen Nervosität geprägt. Insbesondere beschäftigte die Frage, wie lange die Reparaturarbeiten auf den in Mitleidenschaft gezogenen saudi-arabischen Ölanlagen dauern würden. Wie immer in diesen unübersichtlichen Situationen war Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Im Ergebnis schossen die Ölpreise in die Höhe.

WTI Oil testete am Freitag, 13.09., noch den Unterstützungsbereich um 55,0 US-Dollar. Bereits am Montag (16.09.) jagte der Preis über die 200-Tage-Linie und über den massiven Widerstandsbereich um 57,5 US-Dollar sowie über die Zone 60,0 / 61,5 US-Dollar. Der Preis schien zwischenzeitlich kein Halten zu kennen. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 66,5 US-Dollar (April-Hoch) lag im Bereich des Möglichen. Doch es kam anders. WTI Oil ging bereits am Dienstag die Puste aus.

Gewinnmitnahmen bestimmen seitdem das Handelsgeschehen. Zum einen hat sich die Lage beruhigt, nachdem die Versorgungsängste in den Hintergrund traten. Zum anderen gab es bei den US-Rohöllagerbeständen eine kräftige Überraschung. Statt des erwarteten Bestandsabbaus gab die EIA für die Woche zum 13.09. einen Anstieg der Bestände bekannt.

Die große Frage ist natürlich, wie sich die Lage am Persischen Golf weiter entwickeln wird. Die Gefahr, dass die Situation jederzeit eskalieren kann, ist zweifelsohne gegeben. Insofern dürfte dieses die Ölpreise weiter stützen. Gleichzeitig wurde noch einmal deutlich, dass der Ölmarkt gut versorgt ist und die Lager voll sind. Insofern dürften die Bäume für die Ölpreise zunächst auch nicht in den Himmel wachsen. Eine hohe Volatilität in der nächsten Zeit sollte nicht überraschen. Auf der Unterseite gilt es, die 55,0 US-Dollar im Auge zu behalten. Auf der Oberseite ist es der Bereich um 63,0 US-Dollar, der nun überwunden werden muss.