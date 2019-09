Der Goldpreis hat in der letzten Woche wieder Stärke gezeigt und konnte zum Handelsausklang deutlich über der psychologisch ach so wichtigen 1.500-Dollar-Marke schließen. Dennoch ist der Kurs nach wie vor in einer Seitwärtsrange gefangen.

Damit ist der Außenstab gemeint, in dem das Edelmetall schon seit einigen Tagen feststeckt. Erst ein Ausbruch auf der Oberseite bei 1.524 USD würde neue Impulse freisetzen und das finale Anlaufziel bei 1.557 USD aktivieren.

Aber Vorsicht! Bei einem Außenstab muss natürlich auch die Unterseite in Betracht gezogen werden. Dort befindet sich der wichtige Punkt bei 1.489 USD.

Gewinnmitnahmen könnten den Goldpreis im Nachgang sogar in Richtung des Tiefs bei 1.482 USD drücken und eine kleine Abwärtsbewegung auf der Tagesebene auslösen. In der Kurzfristigen Ausrichtung dürfte nun das Ziel sein, sich oberhalb von 1.511 USD etablieren, um im nächsten Schritt das Hoch bei 1.524 USD anzugreifen. Diese Marke ist, wie Sie ja bereits wissen, auch im Tageschart von Bedeutung.

