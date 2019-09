Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro bestach in diesem Jahr mit einer beeindruckenden Performance; bis vor kurzem zumindest muss man einschränkend anführen.

Es war eine fulminante Rekordjagd, die man von Ende Dezember 2018 bis in den August hinein beobachten konnte. Von unter 60,0 US-Dollar ging es in der Spitze auf knapp 113,0 US-Dollar. Doch bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung begann es kräftig zu bröckeln. So hieß es in der Kommentierung vom 25.08. u.a. „[…] Mit Blick auf die aktuelle Chartkonstellation und der vorherrschenden Gemengelage ist aus unserer Sicht eine Ausdehnung der Korrekturbewegung bis in den Bereich von 96,5 US-Dollar oder 93,5 US-Dollar nicht auszuschließen. Sollte es darunter gehen, ist eine Neubewertung erforderlich. Die rasche Rückkehr über die 108,0 US-Dollar würde hingegen für Entlastung sorgen.“

Kurzzeitig konnte der Wert noch einmal für Entlastung sorgen und sich zu einer Bewegung in Richtung 110,0 US-Dollar aufraffen. Ob es ein letztes Aufbäumen war, wird sich zeigen. Aktuell ist die Aktie unter die 100,0 US-Dollar abgetaucht. Eine Fortsetzung der Korrekturbewegung in Richtung 93,5 US-Dollar bahnt sich an.

Kurzum: Der Bruch des Aufwärtstrends ist vollzogen. Ein Korrekturszenario schwingt das Zepter. Idealerweise spielt sich die Korrektur oberhalb der Zone 93,5 US-Dollar bis 88,0 US-Dollar ab. In diesem Bereich verläuft auch die 200-Tage-Linie.