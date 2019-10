Volker Glaser, Chefredakteur bei Die Vorstandswoche, sagte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „ Ich bin für die Aktie von Wirecard auch weiterhin zuversichtlich. Die Aktie konsolidiert nun seit einigen Wochen um die Marke von 150 Euro und könnte bald wieder durchstarten.“ Hierfür rekonstruiert Glaser die jüngsten Schritte von Wirecard. Er hält fest: „Wirecard-Chef Markus Braun hat im September ordentlich getankt. An der Kapitalmarkttankstelle. Das Unternehmen hat sich über eine Anleihe 500 Millionen Euro frische Mittel besorgt, die zu 0,5 Prozent verzinst werden. Zudem wurde die Wandelschuldverschreibung mit Softbank vollzogen. Somit sind Wirecard im September neue Mittel von 1,4 Milliarden Euro zugeflossen.“

Deutsche Bank, Goldman Sachs und Warburg Research sind bei Wirecard äußerst optimistisch. Die Kursziele liegen zwischen 200 und 230 Euro pro Anteilsschein. Warburg-Analyst Marius Fuhrberg erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2019 bis 2021. Deutsche Bank-Analystin Nooshin Nejati geht davon aus, dass Wirecard seine langfristigen Ziele anheben wird, was die Aktie antreiben und das Vertrauen der Investoren wieder stabilisieren dürfte. Die wallstreet:online-Redaktion bat Aktienexperten um ihre Prognose.

Dieser ordentliche Batzen Geld muss nun sinnvoll platziert werden. Auf die Frage, was Markus Braun mit dem Geld machen könnte, antwortete Glaser: „Einerseits wird er die Bankschulden reduzieren. Andererseits gehen wir davon aus, dass der CEO zeitnah ein Aktienrückkaufprogramm ankündigen wird. Das sollte noch in Q4 umgesetzt werden. Zudem wird Wirecard starke Zahlen für Q3 melden und vermutlich die obere Bandbreite der Prognose erreichen, oder die eigene Prognose sogar nochmal anheben.“

Was spricht laut Glaser noch für einen Kursauftrieb? „Wir rechnen mit einem weiteren positiven Newsflow zur Gewinnung von Neukunden, insbesondere aus dem Umfeld von Softbank. Dies alles sind zahlreiche Trigger, welche der Aktie einen neuen Schub verleihen könnten. Jetzt hängt es nur noch am Marktumfeld; aber ansonsten sind durchaus neue Höchstkurse darstellbar“, so Glaser abschließend.

Andreas Mark, Fondsmanager bei Union Investment, sagte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Wirecard hat in den vergangenen Quartalen ein überdurchschnittliches Wachstum gezeigt. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend anhalten wird. Durch kluge Akquisitionen und eine hohe technische Kompetenz hat es Wirecard geschafft, eine globale Plattform aufzubauen. Wirecard akquiriert damit viele Großkunden, wie zuletzt Aldi.“