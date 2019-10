Flossbach von Storch: Gold ist für den „Ernstfall“

Der Goldpreis ist seit Jahresanfang deutlich gestiegen – in US-Dollar, vor allem aber in Euro. Für den Anstieg gibt es durchaus Gründe, wobei sich niemand darüber freuen sollte.Seit Jahresanfang ist der Goldpreis um rund 16 Prozent in US-Dollar und gut 22 Prozent in Euro gestiegen. Fast der gesamte Anstieg entfällt dabei auf die Sommermonate. Diese Entwicklung dürfte auch von Zuflüssen in Anlageprodukte getrieben worden sein. Im Juni beispielsweise legten die von ETFs gehaltenen Gold-Bestände um rund 100 Tonnen zu. Der zeitliche Zusammenhang zu den damaligen Äußerungen der Chefs der großen Notenbanken, Jerome Powell von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), lässt vermuten, dass diese als Signale der Notenbanken...