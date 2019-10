Aktienmärkte legen zu - SAP überzeugt mit guten Zahlen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die am Donnerstag wieder angelaufenen Handelsgespräche zwischen den USA und China lassen die Anleger hoffen, so die Experten von Union Investment.Auch wenn bis Freitagmittag noch nichts Konkretes an Ergebnissen vorgelegen habe, hätten die Aktienbörsen zum Wochenende hin mehrheitlich ins Plus gedreht oder zumindest gegenüber dem Vorwochenschluss nahezu unverändert gelegen (MSCI World). [ mehr