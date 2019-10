Mutares Aktie zeigt positive Impulse - passiert hier was?

Im schwächeren Marktumfeld an der Frankfurter Börse legt die Mutares Aktie heute zu und kommt charttechnisch in eine interessante Situation. In der Spitze erreicht der Aktienkurs der Münchener Beteiligungsgesellschaft 8,91 Euro, aktuell notiert das Papier bei 8,86 Euro (+2,19 Prozent). Schon in den Vortagen konnte sich das Papier vom Baissetief, das am 27. September bei 8,15 Euro erholen. Heute erreicht diese Erholung ein neues ...