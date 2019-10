Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag in Feierlaune befand, kehrte am Montag etwas Ernüchterung ein, berichten die Analysten der Helaba.Letztendlich sei der deutsche Leitindex mit einem Abschlag in Höhe von 0,20% bei 12.486,56 Zählern aus dem Handel gegangen. [ mehr