Langenhagen - Hannover, 22. Oktober 2019 - Roland Schreiber hat sein Amt als Vorstand der Red Rock Capital AG (ISIN DE000A1RFML1) angetreten. Ursprünglich war sein Amtsantritt spätestens zum 1. Dezember 2019 vorgesehen, Red Rock hat kürzlich die Eintragung Herrn Schreibers als Vorstand der Gesellschaft zum Handelsregister eingereicht. Gemeinsam mit dem noch amtierenden Interimsvorstand Thomas Prax leitet er nun die Red Rock Capital AG.



Kontakt:

Red Rock Capital AG

Thomas Prax, Roland Schreiber

Vorstände

In den Kolkwiesen 68

30851 Langenhagen - Hannover

Tel.: +49 (0)511 676859 110

Fax: +49 (0)511 676859 101

E-Mail: info@redrock-capital.ag

Web: https://www.redrock-capital.ag



Über Red Rock Capital AG



Die börsennotierte Red Rock Capital AG mit Sitz in Langenhagen soll mit Schwerpunkt auf deutsche Wohnimmobilien als Holding von Dienstleistungsunternehmen für die Immobilienbranche und als Projektentwickler fungieren.



Geplant ist so der Aufbau von Beteiligungen sowohl an klassischen Projektentwicklern als auch Dienstleistern für Sourcing, Marketing, Controlling, Bau- und Projektmanagement. Hier zielen wir beispielsweise auf Servicegesellschaften ab, die es der Bauwirtschaft ermöglichen, Projekte schneller und effizienter zu realisieren.



Das umfangreiche Netzwerk der Red Rock Group bietet uns eine maßbegliche Unterstützung beim geplanten zügigen Auf- und Ausbau des operativen Geschäfts und beim anorganischen Wachstum.



Im Bereich der Projektentwicklung sind Investitionen in Immobilien mit Entwicklungsbedarf zur Erschließung und Ausschöpfung überdurchschnittlicher Wertsteigerungspotenziale vorgesehen. Die Bauträger der Gruppe sollen sich dabei vornehmlich auf den Wohnungsbau in Ballungsgebieten innerhalb Deutschlands konzentrieren. Sie reagieren so auf die bleibend hohe Nachfrage nach Wohnraum in deutschen Städten. Alle Immobilienprojekte der Unternehmensgruppe profitieren folglich von der Stabilität und geringen Zyklizität der städtischen Immobilienmärkte und der kontinuierlichen Wertsteigerung in allen Bereichen des Immobiliensektors.

Veräußert werden sollen die Wohnungen der Red Rock Group größtenteils an Käufer, die über Immobilien eine langfristige Kapitalanlage schaffen, aber auch an Selbstnutzer. Da der Erwerb von Wohnraum für gewöhnlich staatlich gefördert wird, sind Immobilien eine der attraktivsten Geldanlagen überhaupt. Insbesondere die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für denkmalgeschützte Gebäude sowie stetig steigende Mieten und eine hohe, steuerfreie Wiederverkaufsrendite nach Ablauf der sogenannten Spekulationsfrist von zehn Jahren, sind für viele Menschen in Deutschland wesentliche Anreize, ihr Kapital in Wohneigentum anzulegen. Darüber hinaus adressiert Red Rock Capital auch institutionelle Investoren - darunter Fonds, Wohnungsgenossenschaften, Versicherungsgesellschaften und Banken, aber auch Family Offices und Versorgungskassen. Anderen Projektentwicklern und Bauträgern bietet Red Rock fertig projektierte Liegenschaften inklusive Baugenehmigung vor dem Baustart zum Kauf an.



Abschließend ist auch das Halten von Bestandsimmobilien im Konzept der Red Rock Group vorgesehen, einschließlich der Bedienung von besonders attraktiven Nischenmärkten wie Altersruhesitze und Pflegeheime.

