Die sich unter anderem wegen des US-chinesischen Handelsstreits eintrübende Weltkonjunktur belastet Unternehmen weltweit, so auch den US-Baumaschinenhersteller Caterpillar. Am Mittwoch hat der Konzern seine Jahresprognose gekappt. Wie das Unternehmen vorbörslich mitteilte, dürfte der Umsatz in Fiskaljahr 2019 leicht sinken. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll demzufolge nur noch zwischen 10,90 und 11,40 US-Dollar liegen. Bislang war Caterpillar noch von einem Gewinn zwischen 12,06 und 13,06 US-Dollar ausgegangen. Der Umsatz fiel mit Ausnahme von Lateinamerika in allen übrigen Regionen, allen voran in Asien. Am Aktienmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an, das Wertpapier konnte seine anfänglichen Verluste aber wieder komplett ausbügeln. Das stimmt zunächst einmal zuversichtlich, aber erst die kommenden Handelstage werden eine klarere Tendenz bei Caterpillar aufzeigen.

Technisch steht der Wert auf dem Scheideweg, gelingt es den seit April bestehenden Abwärtstrend noch in dieser Woche zu überwinden, könnte sich ein Folgekaufsignal entfalten. Fällt Caterpillar jedoch wieder merklich zurück, dürfte sich der Abwärtstrend ungebremst weiter fortsetzen. Derzeit bestimmen überwiegend politische Nachrichten das Kursgeschehen, technisch aber halten Bullen derzeit die besseren Karten auf der Hand und versuchen sich zur Stunde an einem Ausbruch über den Abwärtstrend.