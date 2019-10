Bitcoin (BTC) – das erinnert schwer an 2017!

Bereits vor einer Woche thematisierte ich an dieser Stelle einen erneuten Angriff der Bären bei Bitcoin (BTC) und Co. Doch wie schon zuvor gelang es den Bullen auch diese Attacke abzuwehren. Anschließend starteten die Bullen dann sogar einen Versuch auf der Oberseite. Doch diese Attacke der Bullen konnten die Bären ebenfalls vereiteln. Heute früh dann griffen die Bären erneut an – und scheinen sich dieses Mal durchsetzen zu können.

So fiel der Bitcoin (BTC) deutlich unter die Marke von 8.000 US-Dollar. Ja, die Bären sind derzeit sogar so stark, dass gleich auch der Support um 7.800 US-Dollar gerissen wurde. Daher tobt zur Stunde der Kampf um die runde 7.500 US-Dollar Marke. Noch gelingt es den Bullen diese zu halten. Aber sollte sie heute bzw. in den kommenden Tagen brechen, wäre anschließend ein weiterer Kursrückgang in Richtung 7.000, 6.800, 6.500 und womöglich sogar 6.000 US-Dollar durchaus möglich.

Daher möchte ich, bevor ... Weiterlesen