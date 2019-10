Die Aktie bewegte sich zuletzt im Rahmen des in unserer letzten Kommentierung vom 28.09. skizzierten Szenarios und setzte ihre Korrektur fort. Mittlerweile wurde das erste Bewegungsziel erreicht, doch ob damit das Thema Korrektur bereits erledigt ist, bleibt abzuwarten.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 28.09. hieß es u.a. „[…] Kurzzeitig konnte der Wert noch einmal für Entlastung sorgen und sich zu einer Bewegung in Richtung 110,0 US-Dollar aufraffen. Ob es ein letztes Aufbäumen war, wird sich zeigen. Aktuell ist die Aktie unter die 100,0 US-Dollar abgetaucht. Eine Fortsetzung der Korrekturbewegung in Richtung 93,5 US-Dollar bahnt sich an. Kurzum: Der Bruch des Aufwärtstrends ist vollzogen. Ein Korrekturszenario schwingt das Zepter. Idealerweise spielt sich die Korrektur oberhalb der Zone 93,5 US-Dollar bis 88,0 US-Dollar ab. In diesem Bereich verläuft auch die 200-Tage-Linie.“