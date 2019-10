Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

09:00 Uhr, Deutschland: 7. jährliche Financial Stability Conference der European School of Management and Technology, Berlin.

10:00 Uhr, Europa: EZB Geldmenge M3 09/19.

10:30 Uhr, Deutschland: Berliner Forum 2019 des Deutschen Bauernverbands zu aktuellen Themen aus der Land- und Ernährungswirtschaft.

13:30 Uhr, USA: CFNA-Index 09/19.

15:00 Uhr, Deutschland: Amtsübergabe Europäische Zentralbank (EZB) an die neue Präsidentin Christine Lagarde - Festakt zum Abschied von Mario Draghi, Frankfurt/M.



Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 28.10.2019 Zeit Land Relev. Termin 13:30 USA Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex 16:00 EUR EZB Präsident Mario Draghi spricht 18:00 GBR MPC Mitglied Tenreyro Rede

