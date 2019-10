Bitcoin-Kurs steigt weiter und nähert sich wieder der Marke von 10 000 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kryptowährung Bitcoin hat am Sonntag weiter zugelegt und damit ihre Erholungsrally nach dem Mehrmonatstief am Mittwoch fortgesetzt. Am Sonntagmittag kostete die älteste und bekannteste Digitalwährung rund 9600 Dollar und damit rund fünf Prozent mehr als noch am Samstagabend. Bis Mittwoch war der Bitcoin noch deutlich unter Druck gestanden - der Kurs fiel bei Bitstamp bis auf 7293 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Mai.

Am Freitagnachmittag setzte aber eine heftige Gegenbewegung ein, die den Kurs inzwischen um rund rund 2300 Dollar oder fast ein Drittel nach oben trieb. Wie meistens bei den starken Ausschlägen bei Kryptowährungen gab es keinen klaren fundamentalen Grund.