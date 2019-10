Wer noch vor den am 30.10.19 veröffentlichen Quartalszahlen von einem positiven Ergebnis profitieren möchte, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Begünstigt durch ein freundliches Börsenumfeld, positiver Unternehmensnachrichten und der Verschiebung des Glyphosat-Prozesses legte der Kurs der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) seit Anfang Oktober 2019 um zehn Prozent von 61 auf 67 Euro zu. Von den im Juni 2019 knapp oberhalb von 52 Euro erreichten Jahrestiefststand konnte sich die Aktie somit wieder deutlich nach oben hin absetzen. In einer neuen Analyse bekräftige Barclays die „Overweight“-Einschätzung mit einem Kursziel von 85 Euro auf die Bayer-Aktie. Für Anleger, die sich den zuversichtlichen Expertenmeinungen anschließen wollen und auf eine positive Überraschung im Zuge der am 30.10.19 anstehenden Zahlen für das dritte Quartal rechnen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.