Katalonien-Separation ante portas, warum bricht die Madrider Börse nicht ein?

Warum hat die Katalonien-Krise (bislang) kaum Auswirkungen – auch auf die spanische – Börse? Der IBEX35 steht mit 9.400 Punkten, da wo vor einem Jahr. Trifft zu, was Börsianer schon immer wussten: Politische Börsen kurze Beine haben – siehe casus Trump oder Brexit. Da die Börse angeblich schlauer als die Politik ist, heißt es im Umkehrschluss, auch ein Austritt Kataloniens wäre für Spanien wirtschaftlich kein Drama. Unterer Beitrag vergleicht die Börsenauswirkungen von heute mit dem denen in der Immobilienblase 2009-2012 und wagt eine Prognose.

Quelle: finanzennet, eigene Überarbeitung

Bestandsaufnahme

Beide Graphiken zeigen, dass die Katalonien-Krise im Vergleich zur Immobilienkrise 2009-2012 bislang nur minimale Auswirkungen auf die spanische Börse hatte. Sowohl der IBEX-Aktienindex als auch die mit einem 6,0%igen Kupon ausgestattete 30jährige Staatsanleihe (WKN 197017) zeigen keine auffälligen Schwächezeichen. Die Anleihe konnte sogar an das europäische Niveau (Bundesanleihen) anschließen. In einer „Krisenzeit“ ist das erstaunlich.

Man denke an das ökonomische Griechenland-Fiasko in 2011 als 20-30% Rendite erzielbar waren. Dabei war doch das Katalonien-Referendum von langer Hand vorbereitet und nichts passierte? Schläft die Madrider Börse?

Quelle: finanzennet, eigene Überarbeitung

2012 ist dagegen der IBEX im Vergleich zu 2008 über 50% auf unter 6.000 Punkte gefallen. Die zitierte Staatsanleihe gab in ihrem Tiefpunkt um gut 35% auf 88,77% nach. Auch die 10jährige Kreditversicherung, die sog. Credit Default Swaps befinden sich heute für das Königreich Spanien mit 0,7% auf dem Rekordtief. https://riskvar.com/spain/credit-default-swaps/. So bleibt einem deutschen Fondsmanager oder Versicherer noch eine kleine positive Rendite übrig, wenn es schief geht.

Unsere Medien warnen unisono die Katalanen: Warum eigentlich?

Wenn unsere Systemmedien und Politiker erneut Alarm schlagen, so richten sich die Warnungen – wie früher beim Brexit – primär an die Katalanen. Keiner darf den EU-Klub so einfach verlassen, es sei denn er wird rausgeschmissen. Zollschranken, EU- und Euro-Austritt, Arbeitslosigkeit, Verlust der Bindungen an das alte Mutterland – die Liste der angedachten „Gefahren einer Separation“ ist lang. Woher wissen diese Leute das so genau?