Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines legte in der vergangenen Woche exzellente Quartalszahlen vor. Das Unternehmen konnte die Erwartungen des Marktes übertreffen. Die Reaktion der Aktie fiel entsprechend positiv aus.

Aus charttechnischer Sicht löste sich mit den Quartalszahlen als Initialzündung eine bullische Keil-Formation (rot dargestellt) über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch regelkonform auf. Zuvor wurde noch die eminent wichtige Unterstützung von 68,0 CAD getestet. Dieser Test bot sozusagen das Sprungbrett für den aktuellen Aufwärtsimpuls.

Der Markt zeigte sich mit den veröffentlichten Daten für das dritte Quartal sehr zufrieden. Das Unternehmen verzeichnete eine Rekordproduktion in Höhe von 476.937 Unzen Gold. Aufgrund des hohen Goldpreises konnte ein starker Umsatz in Höhe von 682,959 Mio. US-Dollar erzielt werden. Der ausgewiesene cash flow in Höhe von 349,2 Mio. US-Dollar überzeugte ebenfalls. Der Vollständigkeit halber: Agnico Eagle Mines wies einen Nettogewinn in Höhe von 76,7 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,32 US-Dollar) aus und lag damit ebenfalls oberhalb der Markterwartungen.

Wie könnte es aus charttechnischer Sicht nun weitergehen? Der Ausbruch aus dem Keil hat an Relevanz gewonnen, nachdem die Marke von 73,0 CAD übersprungen werden konnte. Damit rückt nun unweigerlich der Bereich von 80,0 CAD in den Fokus. Hier sehen wir einen massiven Widerstandsbereich. Sollte dieser jedoch geknackt werden, könnte es rasch in Richtung August-Hoch bei 85,0 CAD gehen. Doch hierzu müsste der Goldpreis mitspielen und damit auch zwangsläufig die Fed am Mittwoch… Auf der Unterseite würde ein Rücksetzer unter die 73,0 CAD die Aufwärtsambitionen bereits deutlich abkühlen lassen…