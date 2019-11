Die Top-10-Aktien der Vermögensverwalter auf der Universal-Investment-Plattform

Umsatzstarke Standardwerte sind die Lieblinge der Lenker von Publikumsfonds. Allen voran der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF und der Versicherer Allianz. Seit mehr als sieben Jahren halten beide Namen mit wenigen Unterbrechungen konstant ihren Platz in den Top 10, sehr oft belegen sie sogar einen der ersten drei Plätze. Auch Warren Buffets Holding Berkshire Hathaway befindet sich seit März 2014 kontinuierlich unter den bevorzugten Titeln.

Weder Nebenwerte noch Namen aus Asien oder den Schwellenländern finden sich unter den Spitzenreitern, sondern außer deutschen Blue Chips nur Titel aus benachbarten europäischen Ländern und den USA. In diesem Jahr schaffte lediglich ein neuer Name den Sprung in das Ranking der Lieblingsaktien: Der weltweit aktive französische Luxuskonzern LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton, der 70 verschiedene Marken vertreibt. Davor kam im April 2018 der belgische Brauereiriese Anheuser-Busch InBev dazu, der besonders mit der Marke Budweiser auf der ganzen Welt bekannt ist.

