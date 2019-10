Barrick Gold steuert aus charttechnischer Sicht auf eine mögliche Weichenstellung zu. Unter fundamentalen Aspekten wird es am 06.11. spannend, wenn die Finanzergebnisse für das dritte Quartal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Spätestens dann dürfte es ans Eingemachte gehen.

Die kürzlich vorgelegten Produktionsdaten für das dritte Quartal wussten zwar nicht vollends zu überzeugen, aber zu einer großen Enttäuschung kam es dennoch nicht… Barrick Gold produzierte im Berichtszeitraum 1,306 Mio. Unzen Gold und 111 Mio. lb Kupfer.

Für große Spannung sorgt aktuell ein Blick auf den Chart.



Ausgehend vom September-Hoch bei 20,0 US-Dollar trat die Aktie in eine Konsolidierung ein. Den bisherigen Verlauf kann man in das Korsett einer bullischen Keil-Formation pressen. Mit bullischen Keil „kennt“ sich die Aktie bekanntermaßen aus. Die veritable Rally, die Ende Mai dieses Jahres startete, hatte ihren Ursprung in einem bullischen Keil, der damals regelkonform über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst wurde. In der aktuellen Gemengelage sollte man aber nicht eine ähnliche Bewegung erwarten, doch allein bis zum Hoch bei 20,0 US-Dollar würde sich ansehnliches Potential bieten. Um das Thema bullischen Keil weiter voranzutreiben, dürfen die 16,0 US-Dollar (idealerweise die 16,5 US-Dollar) nun aber nicht signifikant unterschritten werden, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich und die Aktie muss auf der Oberseite wichtige Widerstände knacken. Vor allem der Bereich 18,4 US-Dollar bis 18,8 US-Dollar ist hier zu nennen.