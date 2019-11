Jahresendrally der Aktienkurse?

Wien (www.aktiencheck.de) - Der ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) legte 2019 bis dato eine beeindruckende Rally hin, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Seit Silvester stehe aktuell ein Plus von 17,5 Prozent an der Kurstafel angeschrieben. Angesichts des stürmischen Kursaufschwungs würden sich viele Anleger fragen, ob sie jetzt noch einsteigen sollten. [ mehr