Der Goldpreis bewegt sich seit etwa einem Monat in einer Seitwärtszone. Am gestrigen Mittwoch kam es zum wiederholten Male zu Test des Supports bei rund 1.480 USD. Geben die Bullen jetzt endlich Gas oder kommt es in Kürze zu einem Bruch nach unten?

Schauen wir uns dazu den 4-Stunden-Chart an: Aus technischer Sicht wartet bei 1.502 der erste Widerstand. Etwas höher, bei 1.504, wartet das 61,8er Fibonacci Retracement. Wird diese Widerstandszone nach oben überwunden, wäre der Weg bis zur oberen Begrenzung der Range frei – diese liegt bei 1.518 USD. Setzen sich dagegen die Bären durch und drücken den Kurs unter 1.480, so ist mit einem Wiedersehen mit der 1.468er Marke zu rechnen. Viel Erfolg bei Ihren Investments wünscht Ihnen Ihr GKFX-Europe-Team