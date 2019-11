Kann die Airbus-Aktie das alte Allzeithoch nachhaltig überwinden, dann könnte sich der Kursanstieg auf bis zu 142,50 Euro fortsetzen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich der Kurs der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung, die vorerst einmal am 19.7.19 mit dem Erreichen des Allzeithoch bei 133,82 Euro ihren Höhepunkt fand. Danach korrigierte der Aktienkurs in einer bullishen Flagge auf bis zu 114,40 Euro, die am 28.10.19 nach oben hin verlassen wurde. Nach dem Ausbruch über das alte Allzeithoch bei 133,82 Euro besteht nun die Chance auf eine Fortsetzung der Rally auf 142,50 Euro bzw. 155 Euro.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 133,87 Euro mit einer Fortsetzung der Rally auf 142,50 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.