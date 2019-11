Nach einem Kursrutsch der Nordex Aktie zu Handelsbeginn hat sich die Lage im Tagesverlauf deutlich beruhigt. Nachdem der Windenergiekonzern am Mittwochmorgen Neunmonatszahlen für 2019 vorgelegt hatte, rauschte das Papier zunächst auf 11,85 Euro in die Tiefe. Am unteren Ende der charttechnischen Unterstützung bei 11,82/12,02 Euro fand der Titel aber Halt und erholt sich im Anschluss deutlich. Am Nachmittag liegt der Nordex Aktienkurs ...