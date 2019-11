Sechs der acht Bohrlöcher durchschnitten eine bedeutsame Mineralisierung, wobei OKR007 1,04 Gramm pro Tonne auf 49 Metern lieferte, einschließlich 1,58 Gramm pro Tonne auf 16 Metern und 1,23 Gramm pro Tonne auf 16 Metern. Zwei Bohrlöcher des Phase-1-Bohrprogramms wurden verlängert, da sie beide in einer Mineralisierung endeten. OKD001 wurde von 219 auf 263 Meter erweitert. Die gesamte Mächtigkeit der Goldmineralisierung in OKD001 beträgt nun 148 Meter und ist in der Tiefe offen. Bohrloch OKD002 wurde von 210 auf 281 Meter erweitert. Die gesamte Mächtigkeit der Goldmineralisierung in OKD002 beträgt nun 241 Meter.



Abbildung 1: Phase 2 Bohrkragen in Twin Hills Central mit Magnetfeld überlagert

Osino kündigt für Mitte Dezember bereits weitere Bohrergebnisse an. Die jüngste Kurskorrektur scheint aus unserer Sicht in erster Linie technischer Natur zu sein. Immer wieder lässt sich beobachten, dass Aktien bereits kurz vor Ende der viermonatigen Haltefrist für neu ausgegebene Aktien unter Druck geraten. Zeichner aus der zurückliegenden Kapitalrunde wollen ihre Gewinne realisieren. Das liefert im besten Falle Liquidität und Kaufgelegenheiten für Investoren, die seinerzeit nicht zum Zuge gekommen sind.

Fundamental gesehen bleibt Osino unser Ansicht nach auf Kurs. Dave Underwood, VP Exploration von Osino, vergleicht die Ergebnisse ausdrücklich mit dem Otjikoto Projekt von B2 Gold weiter nordöstlich: „Diese Ergebnisse bestätigen erneut die beträchtliche Mächtigkeit und den Streichen der Goldmineralisierung bei Twin Hills Central. Die Goldmineralisierung weist eine ähnliche strukturelle Beschaffenheit auf wie die Goldmine Otjikoto von B2 Gold weiter nordöstlich entlang des Damara Belt. Die jüngsten eingetroffenen Analyseergebnisse (OKR007) ergaben eine hochgradigere Zone am südlichen Schenkel der Synkline, die leicht nach Osten abzufallen scheint. Weitere für dieses Gebiet geplante RC- und DD-Bohrungen sollten die Ausrichtung dieser Zone bestätigen. Das Phase-2-Bohrprogramm bei Twin Hills ist mittlerweile weit fortgeschritten und soll bis Jahresende abgeschlossen werden.“

Status des Phase-2-Bohrprogramms

Derzeit befinden sich zwei Diamantbohrgeräte und zwei RC-Geräte auf dem Gebiet, die das des Phase-2-Programms vervollständigen, einschließlich Step-out-Löchern auf Twin Hill.

Geologie und Struktur

Das Projekt Twin Hills befindet sich in der Formation Kuiseb, einer mehrere Kilometer dicken Sequenz von Meeressedimenten, die während des Damara-Orogens gefaltet wurden. Die Goldmineralisierung bei Twin Hills Central befindet sich in einer Meta-Grauwackeneinheit, die stark gefaltet wurde, wie in den schematischen Querschnitten unten dargestellt ist. Die Meta-Grauwackeneinheit befindet sich oberhalb von Biotit- und Cordieritschiefer.



Die Goldmineralisierung ist im nach oben gerichteten, südlichen Schenkel der Synkline konzentriert, wo es eine Abscherung entlang der Faltenschenkel gab (siehe Abschnitt B-B‘). Das Liegende der Mineralisierung ist der unproduktive Cordieritschiefer, der in OKD002 und OKD008 in Abschnitt A-A‘ durchschnitten wurde. Das Liegende wurde in den Abschnitten B-B‘ und C-C‘ bis dato nicht durchschnitten und zukünftige Bohrungen werden diese Abschnitte im Liegenden abschließen.



Abbildung 2: Abschnitt A-A': Breite mineralisierte Umgebung in OKD001 und OKD002 durch Falten und Störungswiederholung.



Abbildung 3: Abschnitt B-B': Höhergradige Zone in den Bohrungen OKD004 und OKR001



Abbildung 4 Abschnitt C-C': Breite Mineralisierungszone in OKD007 - die Ergebnisse für das Bohrloch TDD_014 werden erwartet

