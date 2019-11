RIPPLE (XRP): DAS SIEHT GEFÄHRLICH AUS!

XRP-Kurs weiterhin unter Druck. Swell-Effekt blieb diesmal aus.

Seit der Swell Konferenz in Singapur vergangene Woche ist es um die nach der Marktkapitalisierung drittgrößte Kryptowährung XRP und dem „Schöpfer“, das US-Fintech Unternehmen Ripple, ziemlich ruhig geworden. Bahnbrechende Neuigkeiten gab es auf der Swell Konferenz nicht, so dass für den XRP aus dem erhofften Swell-Effekt eher ein Sell-Effekt wurde. Denn seit der Konferenz hat XRP den Rückwärtsgang eingelegt und notiert gegen 15:30 Uhr MEZ bei 0,2527 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht hat XRP es erneut nicht geschafft, die Marke von 0,30 US-Dollar nachhaltig zu überwinden und Kurs in Richtung 200 Tage-Durchschnittslinie bei 0,3209 US-Dollar zu nehmen. Nun besteht die Gefahr, dass sich die Abwärtsdynamik in Richtung Jahrestiefs bei 0,1996 US-Dollar beschleunigt. Unterhalb befindet sich das Tief vom 15. Juni 2018 bei 0,1866 als nächste wichtige Unterstützung. Erst ein Überschreiten der 200 Tage- Durchschnittslinie würde das Chartbild etwas erhellen. Weitere Informationen finden Sie hier.

