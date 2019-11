Turnschuhe, Shorts und Shirts der Marke Puma sind beliebt wie selten zuvor. Der Konkurrent von Adidas und Nike konnte in allen Marktsegmenten wachsen. Es waren viele kleine Schritte, die zum Erfolg beigetragen haben. Alles in Allem gelang es dem Management, wieder mehr Verkaufsfläche in den Regalen der Händler und auch Markenbewusstsein in den Köpfen der Konsumenten zu schaffen.

Der CEO Björn Gulden hat den Investoren versprochen, den Umsatz bis 2022 durchschnittlich jedes Jahr um zehn Prozent zu steigern. Weiters soll die Marke Puma auch deutlich profitabler werden. Die operative Marge werde spätestens zu diesem Zeitpunkt auf zehn Prozent steigen. In den ersten neun Monaten ist sie um knapp einen Prozentpunkt auf 9,6 Prozent gestiegen und treibt auch das benötigte Gewinnwachstum an, um das aktuelle 2019er KGV von 38,40 zu rechtfertigen.

Zum Chart