Deutsche Konsum REIT kündigt 35 Cent Dividende je Aktie an

Deutsche Konsum REIT will die Dividende anheben. Je Aktie sollen die Anteilseigner der Gesellschaft eine Ausschüttung von 0,35 Euro für das beendete Geschäftsjahr 2018/2018 erhalten nach zuletzt 0,20 Euro. Zudem stellt der Immobilienkonzern eine weitere Dividendenerhöhung in Aussicht: Für 2019/2020 erwartet die Gesellschaft eine Dividende von 0,55 Euro je Deutsche Konsum REIT Aktie. Bei de Funds from Operations prognostiziert man ...