DAX mit Intraday-Reversal!

In der Folge sackte der DAX aber kräftig ab und ging bei 13.221 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex bildete am Vortag also eine Tagesumkehr (Intraday-Reversal) aus, also zunächst ein kräftiger Anstieg und dann in der Folge ein starker Abverkauf.

Diese auch als Popgun bezeichnete Formation deutet Erschöpfung an und weist auf wieder fallende Kurse hin. Der kurzfristige Trend ist am Vortag bereits wieder von long auf short gedreht. Der DAX könnte vor einer langfristigen Trendumkehr stehen. Vorbörslich notiert der DAX am frühen Morgen bei 13.170 Punkten.