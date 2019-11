Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sixt: Umsatzplus dank starkem US-Geschäft - AktienanalyseEuropas größter Autovermieter Sixt (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) möchte mit neuen Angeboten und Dienstleistungen zu einem führenden weltweit tätigen Mobilitätsdienstleister werden. Aktuell scheinen sich die Investitionen in die neue Digitalisierungsstrategie bereits auszuzahlen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr