Nach dem fulminanten Zwischensprint des Kakaopreises ist nun wieder etwas Ruhe eingekehrt. Gewinnmitnahmen dominieren seit einigen Tagen das Handelsgeschehen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kakao am 29.09. „[…] Das Widerstandslcuster um 2.400 / 2.450 US-Dollar wurde durchbrochen. Ein frisches Kaufsignal somit aktiviert. Das sollte die Erholung weiter befeuern und den Kakaopreis in Richtung 2.580 / 2.600 US-Dollar „treiben“. In dieser Zone wartet das veritable Doppeltop aus dem Juni und Juli dieses Jahres. Sollte es darüber gehen, könnte über kurz oder lang sogar noch einmal das Hoch aus dem Mai 2018 aktuell werden, das bei knapp 2.900 US-Dollar markiert wurde. Um das kurzfristig sehr bullische Szenario am Laufen zu halten, sollten im Idaelfall nun die 2.400 US-Dollar nicht mehr unterschritten werden.“



In der Folgezeit entwickelte sich zunächst nicht die erwartete Bewegung bis in den Bereich von 2.600 US-Dollar. Vielmehr trat Kakao in eine Seitwärtsbewegung ein, wobei sich die 2.520 US-Dollar auf der Oberseite sowie die 2.400 US-Dollar auf der Unterseite als prägende Bereiche herausstellten. Nach dieser Verschnaufpause hebelte Kakao schließlich Anfang November die Oberseite dieser Range auf und pulverisierte den Zielbereich 2.580 / 2.600 US-Dollar. Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem Durchmarsch in Richtung 2.900 US-Dollar aus, doch im Bereich von 2.760 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Nun gilt es. Im Idealfall halten die 2.600 / 2.580 US-Dollar der Konsolidierung stand. Sollte es darunter gehen, stünde im Bereich von 2.520 US-Dollar die nächste Unterstützung parat. Unter die 2.400 US-Dollar darf es hingegen nicht mehr gehen. Auf der Oberseite warten die 2.900 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel.