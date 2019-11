PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx hat am Freitag einen schwachen Start ausgeglichen. Am Vormittag schaffte es der Leitindex der Eurozone knapp mit 0,05 Prozent ins Plus auf 3706,37 Punkte, nachdem er zuvor noch ein halbes Prozent verloren hatte und auf ein Tief seit einer Woche gefallen war. Er steuert damit auf einen soliden Monatsausklang zu. Bislang hat der EuroStoxx im November 2,8 Prozent gewonnen. In der Wochenbilanz liegt er knapp ein halbes Prozent vorne.

Der schwache Start folgte auf eine Talfahrt an den asiatischen Börsen, wo die politische Krise in Hongkong und die damit verbundenen Spannungen zwischen China und den USA weiter als Belastungsfaktor galten. Dann aber richteten Anleger ihre Blicke wieder weniger pessimistisch auf die andere Seite des Erdballs, wo die Börsen zuletzt von Rekord zu Rekord eilten. In New York wird nach Thanksgiving am Freitag wieder gehandelt. Der sogenannte "Black Friday" gilt dort als maßgeblich für das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel.