Die Cyberkriminalität in der Krypto-Branche nimmt dramatisch zu. Anleger verloren im laufenden Jahr durch Scams und Hacks mehr als doppelt so viel Geld wie im Gesamtjahr 2018. 2,9 Milliarden US-Dollar waren es allein durch das Schneeball-System des südkoreanischen Wallet-Betreiber PlusToken.

Die Kriminalität im Bereich von Kryptowährungen hat 2019 im Vergleich zum Vorjahr - gemessen an der Höhe der Gesamtschadensumme - dramatisch zugenommen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres entstand Krypto-Investoren weltweit ein Schaden in Höhe von insgesamt 4,4 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Steigerung von mehr als 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, damals waren es im Gesamtjahr 'nur' 1,7 Milliarden US-Dollar gewesen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und bezieht sich auf einen Report der auf Blockchain-Forensik spezialisierten Firma „CipherTrace“.