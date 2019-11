In den letzten Handelstagen ging es heiß her am Kaffeemarkt. Der Preis haussierte und nähert sich mit großen Schritten einer eminent wichtigen Zone. Bereits unsere letzte Kommentierung vom 07.11. überschrieben wir mit „Kaffee -Preis mit Trendwende?“.

Damals notierte der Preis im Bereich von 108 US-Cents. Mittlerweile hat er noch einmal knapp 10 Prozent oben drauf gepackt. Insofern könnte man das Fragezeichen hinter unserer Überschrift vom 07.11. bereits vorsichtig zu einem Ausrufezeichen gerade biegen.

In der betreffenden Kommentierung vom 07.11. hieß es u.a. „[…] Noch stufen wir die aktuelle Bewegung in die Rubrik „technisch motivierte Gegenbewegung“ ein. Der Ausbruch über die 105 US-Cents eröffnet dem Kaffeepreis nun natürlich auch Spielraum auf der Oberseite. Der Bereich um 114 US-Cents (Hoch aus dem Juli dieses Jahres) könnte ein potentielles Bewegungsziel darstellen. Sollte es sogar darüber gehen, würden die Karten neu gemischt werden und eine Neubewertung der Lage müsste stattfinden. […] Der Ausbruch aus dem Abwärtstrend und die Eroberung der 105 US-Cents offerieren eine Fortsetzung der Bewegung bis auf 114 US-Cents. Rücksetzer unter die 105 US-Cents sollten nunmehr ausbleiben, um das aktuelle Erholungsszenario nicht doch noch ins Wanken zu bringen. Aktuell wäre es aus unserer Sicht verfrüht, über das Thema Trendwende zu diskutieren. Oberhalb von 114 US-Cents würde sich das dann allerdings ändern...“

Mit aktuell 119 US-Cents läuft der Preis die Zone um 120 / 122 US-Cents an. Mit dem Überwinden der 114 US-Cents-Marke (Zwischenhoch aus dem Juli dieses Jahres) hat Kaffee aus charttechnischer Sicht einen entscheidenden Schritt gemacht. Kaffee profitierte hierbei u.a. von der aktuellen Prognose für das Erntejahr 2019 / 2020. Die International Coffee Organization prognostiziert für das Erntejahr 2019 / 2020 einen Rückgang der globalen Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent.

Die starken Zugewinne dürften aber zu einem Großteil auch technisch bedingt sein. Nach dem langwierigen Abwärtstrend hat sich viel aufgestaut. Die aktuelle Prognose des ICO lieferte womöglich die Initialzündung für eine kräftige Erholung. Parallelen zur Phase 2015 / 2016 sind durchaus gegeben.

Kurzum: Um das Erholungs- bzw. Comebackszenario am Laufen zu halten, muss nun die Zone 120/122 US-Cents überwunden werden. Im Idealfall spielen sich Rücksetzer im Bereich von 114 US-Cents ab. Weitere Unterstützungen liegen bei 105 US-Cents und 100 US-Cents.